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Anayasa Mahkemesi'nden flaş Osman Kavala kararı!

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 13:10 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 13:23

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.


Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti  ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
 
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında,  başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.
 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu  bugünkü gündem toplantısında ele aldı.
 
Genel Kurul, Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına  alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.  Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
 
Osman Kavala ile ilgili yargısal süreç
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak  Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen  veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma",  "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten  yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan  Kavala'nın, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun  somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati ve tahliyesine karar  verilmişti.
 
Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi  soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği  hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.
 
Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9  Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk  amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.
 
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık  tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen  Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.
 
Daha önce yaptığı başvuru reddedilmişti
Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması,  soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin  hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve  güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel  başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel  Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.
 

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