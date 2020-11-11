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Anayasa Mahkemesi'nden 15 Temmuz kararı

11 Kasım 2020 Çarşamba - 10:27 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 10:32

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.


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