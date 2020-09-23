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Anayasa Mahkemesi: 42 bin civarında başvuru var

DHA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 10:56 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 10:58

Anayasa Mahkemesi: Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde 42 bin civarında başvuru bulunmaktadır. Mahkememiz incelediği başvurularda 10 binden fazla ihlal kararı vermiştir. İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklere dağılımına bakıldığında ilk üç sırada adil yargılanma hakkı (yüzde 54), mülkiyet hakkı (yüzde 26,7) ve ifade özgürlüğü yüzde 5,7) olduğunu görüyoruz.


Anayasa Mahkemesi'nden son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde 42 bin civarında başvuru bulunmaktadır.

Mahkememiz incelediği başvurularda 10 binden fazla ihlal kararı vermiştir. İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklere dağılımına bakıldığında ilk üç sırada adil yargılanma hakkı (yüzde 54), mülkiyet hakkı (yüzde 26,7) ve ifade özgürlüğü yüzde 5,7) olduğunu görüyoruz." denildi.

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