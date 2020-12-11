Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Okulların 4 Ocak'ta açılacağı ile ilgili beklentiler devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üzerinde durulan bir başka konu da anaokulları ve kreşlerin açılıp açılmayacağı. Pek çok aile ve özellikle de çalışan anneler anaokulları ve kreşler ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir televiyon programında anaokulları ve kreşler ile ilgili soruları yanıtladı. Peki, Anaokulu ve kreşler açılacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları nedeniyle salgını kontrol altında tutmak ve bulaş riskini azaltmak amacıyla okullarda uzaktan eğitim e geçilmişti. Okulların en iyimser tahminle 4 Ocak'ta açılacağına yönelik senaryolar konuşulurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta katıldığı bir televizyon programında okullar, sınavlar, tablert dağıtımları ile anaokulları ve kreşler ile ilgili son durumu değerlendirdi. Peki, Anaokulu ve kreşler açılacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin gidişatı, okullar, sınavlar ve alınan önlemler ile bakanlığın çalışmaları ile ilgili NTV 'nin sorularını yanıtladı. Uzaktan eğitim sürecine devam eden okulların açılma süreci ile ilgili son değerlendirmeleri paylaşan Bakan Selçuk, "22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılma süreci ile ilgili muhtemel senaryoların değerlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek." diye konuştu.

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇILACAK MI?

Okulların açılma sürecinde üzerinde durulan bir başka konu da özellikle çalışan anneleri ilgilendiren ana okulları ve kreşlerin ne zaman açılacağı. Anaokulları ve kreşler ile ilgili olarak da Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Kreşler ve anaokulları ile ilgili görüşmeler sürüyor. 0-3 yaş arasındaki kreşe giden çocuklar ve 4-5-6 yaş ana sınıfını kapsıyor. Özellikle ana sınıfı kurumları çok yoğun olan bir kuruluştur. Bizim kreşlerimiz yok zaten. Küçük çoçuklar ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Geçen hafta tüm hafta boyunca bu konuyu çalıştık. Kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak."

Bakan Selçuk, önümüzdeki hafta düzenlemesi beklenen kabine toplantısını işaret ederek salgının seyrine göre okulların 4 Ocak tarihinde tamamen de kademeli olarak da başlangıç olabileceğini söyledi. Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.