16 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.93 EURO 10,0190 -0.33
USD 8,4750 -0.50 ALTIN 484,540 -0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu uyum haftası ne zaman?

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 12:01

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. Eylül ayı itibariyle virüs tedbirleri altında okullar açılacak. Okulun ilk haftasından itibaren de öğrencilerin uyum haftası da başlayacak. Pek çok kişi de anaokullarının açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Anaokulları açılacak mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu uyum haftası ne zaman? İşte detaylar...


2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, anaokulların açılış tarihleri de merak ediliyor. Peki, Anaokulları açılacak mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu uyum haftası ne zaman? İşte detaylar...
 
ANA OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
 
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
 
ARA TATİL NE ZAMAN?
 
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
 
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
 

ETİKETLER

Anaokulları ne zaman açılacak Anaokulu uyum haftası Anaokulu ne zaman açılacak 2021 Anaokulları açılacak mı Anaokulu uyum haftası hangi tarihte anaokulu anaokulları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.