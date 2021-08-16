2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, anaokulların açılış tarihleri de merak ediliyor. Peki, Anaokulları açılacak mı? Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu uyum haftası ne zaman? İşte detaylar...
ANA OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.