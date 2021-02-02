Anaokulları açılıyor mu? Okul öncesi ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Kabine toplantısının ardından okulların açılacağı tarih belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların açılacağı tarihi duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Peki, Anaokulları açılıyor mu? -Okul öncesi ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un okullar açılması ve alınan kararlarla ilgili açıklaması...

Okulların açılacağı tarihin netleşmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarındaydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Okulların seyreltilmiş ve kademeli olarak açılacağını belirterek okullardaki eğitim takvimi ve alınacak tedbirleri düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Bakan Selçuk, "15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarı yıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz." dedi.

ANAOKULLARI AÇILIYOR MU? OKUL ÖNCESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek." dedi.