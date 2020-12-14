Anaokulları açılıyor mu? Flaş yüz yüze eğitim kararı...

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

Resmi okul öncesi kurumları, 30 Kasım 2020 tarihli kabine toplantısı sonrasında alınan karar doğrultusunda, uzaktan eğitim e geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sağlık çılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okula Anaokulu; 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflara ise Ana sınıfı deniyor.