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Anaokulları açılıyor mu? Flaş yüz yüze eğitim kararı...

14 Aralık 2020 Pazartesi - 22:28 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:28

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.


Resmi okul öncesi kurumları, 30 Kasım 2020 tarihli kabine toplantısı sonrasında alınan karar doğrultusunda, uzaktan eğitime geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla  kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini  sürdürebilecektir" dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okula Anaokulu; 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflara ise Ana sınıfı deniyor.
 

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