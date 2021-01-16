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Ananas yaprağından İHA üreten profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 16:27

Malezya'da çiftçilerin gelirine destek ve doğal dönüşüme katkı amacıyla ananas yapraklarından insansız hava aracı (İHA) geliştiren ekibin yöneticisi Prof. Dr. Muhammed Tarık Hamid Sultan, bu projeyi Türk İHA üreticileriyle beraber ilerletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.


Malezya Putra Üniversitesi (UPM) bünyesinde 2017'de başlatılan ve ilk  örnekleri geçen yıl üretilen çevre dostu İHA'ların proje geliştiricisi Muhammed  Tarık, üniversite kampüsünde bulunan üretim atölyesinin kapılarını AA muhabirine  açtı.
 
Bu projeyi, başkent Kuala Lumpur'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki  Hulu Langat bölgesinde ananas yetiştiren çiftçilerden ilham alarak yapmaya karar  verdiğini belirten Muhammed Tarık, "Malezya'da çok sayıda tarımsal atık var.  Ananas atıkları da bunlardan bir tanesi. Bir ananasın yetişmesi 12 ila 14 ayı  buluyor ve çiftçiler gelirlerini sadece bu aralıkta kazanabiliyor." dedi.
 
Tarımsal atıklar çevreye zarar veriyor
Muhammed Tarık, tarımsal atıkların yol açtığı sorunlara dikkati  çekerek, "Ananas üreticisi çiftçiler tarımsal atıkları ya yakarak imha ediyor ya  da tarlalarından uzak bir yere bırakıyor. Yaprakların yakılması çevreye zarar  veriyor, toprakta bırakılması ise tehlikeli yılanlar ve böceklerin üremesine yol  açıyor." şeklinde konuştu.
 
Çiftçilerin bu konuda yaşadıkları zorluğu ve kısıtlı gelir kaynağı  meselesine çözüm üretmek için üniversitesindeki bir grup çalışma arkadaşı ve  öğrenciyle bir araya gelerek ananas yapraklarını nasıl değerlendirebileceklerine  dair fikir ürettiklerini anlatan Muhammed Tarık, "İlk olarak üniversitenin bize  ayırdığı bütçeyi kullanarak ananas yapraklarını kısa sürede life dönüştüren bir  makine ürettik. Normalde el yordamıyla ananas yapraklarını life dönüştürmek çok  uzun zaman alan bir süreçti. Daha sonra bu lifleri balmumuyla karıştırıp  kalıplara dönüştürerek bu kalıplardan ne yapabileceğimize dair istişarede  bulunduk ve insansız hava aracı için kasa üretme kararı aldık." ifadelerini  kullandı.
 
Malezyalı profesör, bu kapsamda UPM ekibiyle birlikte ananas  yapraklarını dönüştürerek tasarladıkları bir İHA'yı tanıttı.
 
Sentetik fiberle üretilen İHA'lardan daha hafif ve daha ucuz
"Putra UAV" ismini verdiği İHA'nın, sentetik fiber kullanılarak  üretilen İHA'lara kıyasla daha hafif ve üretim maliyetinin daha ucuz olduğunu  vurgulayan Muhammed Tarık, "Diğer İHA'larda kullanılan sentetik fiberler geri  dönüşümlü değil ve bu İHA'ların yüzeyinde bir kırılma veya kopma olması durumunda  kasanın tamamen değişmesi gerekiyor. Ama ananas yaprağı liflerinden  tasarladığımız bu kasada bir kırılma veya çatlak meydana geldiğinde kolayca tamir  edilmesi mümkün. Kasanın tamamen hasar görmesi durumunda da toprağa atabilirsiniz  ve sadece 2 haftada toprakta çözünebilir." dedi.
 
Muhammed Tarık, Putra UAV'nin yarış İHA'sı olduğunu belirterek,  İHA'nın saatte 120 kilometreye kadar hız yapabildiğini, 1000 metreye kadar  yükselebildiğini ve 20 dakikaya kadar havada kalabildiğini açıkladı.
 
Ülke genelinde projeye yönelik olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan  Muhammed Tarık, "Hükümete bağlı ilgili kuruluşlardan bu projenin geliştirilmesi  ve seri üretime geçirilmesi için destek bekliyoruz. Bu sayede organik  materyallerden üretilen bu İHA'lar, tarımsal faaliyetlerde veya sınır  denetimlerinde kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Türkiye ile ortak çalışma fırsatı bulabilirsek memnun olurum"
Malezyalı profesör, söz konusu projenin markalaşarak seri üretime  geçmesi durumunda hem çevrenin korunacağını hem de çiftçilerin ek gelir  kazanacağını vurguladı.
 
Türk firmalarının İHA üretimindeki başarısını takdirle karşıladığını  vurgulayan Muhammed Tarık, "Eğer Türkiye ile bu alanda ortak çalışma fırsatı  bulabilirsek çok memnun olurum. Zira önceki başbakanımız Mahathir Muhammed de  havacılık sektöründe Türkiye ile yakın çalışmayı hedefliyordu. Dolayısıyla bu  alanda her türlü iş birliğine hazırım. Birlikte çok daha kaliteli ve kapsamlı  İHA'lar geliştirebilir, sadece kendimize değil bütün dünyaya fayda  sağlayabiliriz." diye konuştu.
 
Muhammed Tarık, "Bizde ve Türkiye'de teknoloji de var, uzmanlık da  var. O halde neden bir araya gelip İslam alemi ve dünya için çalışmayalım?"  ifadesini kullandı.
 

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