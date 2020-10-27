Anamur'da orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Mersin-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 ev tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.