Anamorfoz nedir? Anamorfoz Atatürk eseri ziyarete açıldı!

Temmer Marble firmasının katkılarıyla Çekyalı heykeltraş Patrik Prosko tarafından hazırlanan "Anamorfoz Atatürk" eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek. Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Peki, Anamorfoz nedir?

ANAMORFIZ NEDİR?

Yunancadan gelen anamorphic kelimesi “yeniden form” vermek anlamına gelir. Anamorphic kelimesi sanatçılar tarafından dilimizde ‘anamorfoz’ olarak geçmiş olsa da Türk Dil Kurumu henüz bu kelimeyi Türkçeye dahil etmemiştir. Anamorfoz görsel sanatlarda, bir resmin belirli bir noktadan bakıldığında normal, başka bir noktadan bakıldığında ise yamuk ve bozuk halde görülen bir çizim tekniğidir. Baktığınızda anlamsız gözüken anamorfoz tekniği ile yapılmış tasarımı incelerken doğru bakış açısını bulduğunuzda resmin içinde saklı detayı yakalayabilirsiniz.Bu çizim tekniğiyle yapılan resimlere eğik yüzeyli bir aynaya tutulursa, çarpıklık ortadan kalkar ve normal görüntü elde etmiş olursunuz.

ATATÜRK'ÜN HAYATINDA YER ALAN OBJELER KULLANILDI

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Temmer Marble firmasının katıldıkları fuarlarda sergilemek üzere mermer parçalarından bir Atatürk portresi yapması için Patrik Prosko'yla görüştüklerini, istişare sonucunda da mermer parçaları yerine Atatürk'ün hayatında yer alan objelerden yola çıkarak 'Anamorfoz Atatürk' eserinin hazırlandığını aktardı. Patrik Prosko'nun eseri yapmadan önce Atatürk'ün hayatı üzerine incelemelerde bulunduğunu ve Nutuk'u okuduğunu söyleyen Ali Koç, çeşitli müzelerde yer alan Atatürk köşelerini ziyaret ettiğini de belirtti.

"29 EKİM'DE ZİYARETÇİLERLE BULUŞMASI BİZİM İÇİN ONUR"

Eserin 3 ayda tamamladığına işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Eserdeki parçaların her biri Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Eserin 29 Ekim'de de ziyaretçilerle buluşması bizim çok ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı. Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'i kurarken ülkemizin dünyanın en çağdaş ve en kalkınmış toplumlarından biri olma idealine kenetlenmişlerdi. Aynı değerler etrafında birleştiğinde bir ulusun neleri başarabileceğini cumhuriyetimizle göstermişlerdi."

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da "Anamorfoz Atatürk" eserini ilk olarak 26. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, ardından da İtalya'da düzenlenen Marmomacc Mermer Fuarı'nda sergilediklerini aktardı.

Çetinkaya, eserin fuarlarda yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, eserin daha fazla kitleye ulaşması adına Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmesinden dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.

HEYKEYTRAŞ, ATATÜRK'Ü TANIDIKTAN SONRA ESER YAPMAYA KARAR VERDİ

Heykeltraş Patrik Prosko ise projeyi zor kabul ettiğini, siyasi kimlikler üzerine çalışmayı sevmediğini dile getirdi.

Atatürk'ü tanımaya başladıktan, onun ilkelerini okuduktan sonra eseri yapmaya karar verdiğini belirten Prosko, İstanbul'un çeşitli antikacılarından Atatürk'ün hayatına değen objeleri 3 gün boyunca topladığını ifade etti.

Prosko, objelere yeniden form vererek Atatürk'le alakalı bir enstalasyon yaptığını anlatarak, "Objeleri seçerken 5 önemli madde vardı. Öncelikle Atatürk'ün hayatına dokunan şeyler olmalıydı. Keskin bir izlenimi olmasıydı objelerin. Aynı zamanda belirli bir boyutu olmalıydı." diye konuştu.

Eser, 30 Aralık'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nin giriş bölümünde görülebilecek.