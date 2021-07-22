22 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1290 0.28
USD 8,5500 -0.10 ALTIN 495,810 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Anahtarlık görünümlü silah ile oynarken oğlunu vurdu!

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:07 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 14:07

Bartın’ın Ulus ilçesinde, G.E.’nin (62) oynadığı, oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Çıkan merminin isabet ettiği silahın sahibi oğlu G.E. (30) yaralandı.


İstanbul’da yaşayan G.E., Kurban Bayramı için Ulus ilçesi Sarıfasıl köyünde yaşayan annesi G.E.’nin yanına geldi. Dün evde, G.E:’nin oynadığı oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı.
 
Mermi bu sırada karşısında oturan oğlu G.E.’nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan G.E.’yi Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. G.E. buradan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan anne G.E jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 
d84bdc93d6de1d7ca11d95cb9b9bc00a.jpg (600×450)
 
Yapılan çalışmalarda G.E’ye ait anahtarlık silahın 2 mermi aldığı belirlendi. G.E.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisinin sonrasında ifadesinin alınacağı bildirildi.

ETİKETLER

Bartın Ulus silah anahtarlık görünümlü silah
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.