Anafartalar Zaferi nedir, ne zaman ve kimler arasında oldu? Anafartalar Zaferi hangi cephede kazanıldı? 10 Ağustos Anafartalar Zaferi tarihi…

Osmanlı Devleti'nin Gelibolundaki Anafartalar Zaferi yıl dönümü üzerinden 106 yıl geçti. Zaferi tarih 106 yıl önce buğun kazanıldı. Anaafartalar Zaferi’nin sosyal medya platformu twitterda en çok koşulan konular arasına girmesiyle Anafartalar Zaferi hangi cephede kazanıldı? Anafartalar Zaferi nedir, ne zaman oldu? Soruları arttı. İşte 10 Ağustos Anafartalar Zaferi tarihi…

Türk ve İngiliz kuvvetleri arasındaki gerçekleşen çarpışmanın zaferle sonuçlanmasının üzerinden 106 yıldı geçti. Osmanlı Devleti'nin Gelibolundaki Anafartalar Zaferi yıl dönümü nedeniyle en çok konuşulan konular arasına girdi. Anafartalar Zaferi nedir, ne zaman ve kimler arasında oldu? Anafartalar Zaferi hangi cephede kazanıldı?

ANAFARTALAR NEDİR?

Çanakkale Savaşı sırasında 7 Ağustos - 21 Ağustos 1915 arasında Türk ve İngiliz kuvvetleri arasındaki çarpışmalar Anafartalar Zaferi olarak anılıyor.

Çanakkale'de sıkışan İngilizler, Suğla (Anafarta) körfezi kıyılarına çıkarma yapıp (6 - 7 Ağustos) Arıburnu'ndaki Türk kuvvetlerinin kuzey kanadını kuşattı. Anafartalar Savaşı'nda, Türk kuvvetleri bu çıkartmaya hazırlıksız yakalansalar da, bölge yakınındaki 19. Tümen komutanı Albay Mustafa Kemal duruma müdahale etti ve İngilizleri bölge için ve Gelibolu Yarımadası için çok önemli olan Conkbayırı-Kocaçimen bölgesine yapılan kuşatmayı 7 Ağustos gecesi durdurdu.

8 Ağustos sabahı Çanakkale'deki 5. Ordu komutanı Otto Liman von Sanders'in, 7. ve 12.Tümen'leri Anafartalar'a yardıma göndermesi ve Albay Mustafa Kemal'i Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atamasından sonra, 8 - 9 Ağustos gecesi Anafartalar'a gelen Mustafa Kemal, saldırı buyruğunu verdi.

Geri püskürtülerek Anafartalar Düzlüğü'nde sıkışan İngilizler, 21 Ağustos'ta son ve şiddetli bir saldırıya geçtilerse de, özellikle 12. Tümen'in direnişiyle bir kez daha püskürtüldüler ve bir daha saldırmayı göze alamayarak, 19 - 20 Aralık 1915 gecesi Anafartalar'ı ve Arıburnu'nu boşaltarak geri çekilmek zorunda kaldı

ANAFARTALAR ZAFERİ

Anafartalar Zaferi 9 Ağustos - 10 Ağustos 1915 tarihleri arasında Gelibolu Yarım Adasında Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan bir zaferdir.

ANAFARTALAR ZAFERİ HANGİ CEPHEDE KAZANILDI?

Anafartalar Cephesinde kazanılmıştır.

ANAFARTALAR SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Britanya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Britanya Hindistanı ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiştir. Yapılan savaşta Osmanlı Devleti Gelibolu'da Zaferini ilan etmiştir.