Anadolubank resmen duyurdu! Sınır kalkıyor...

Anadolubank'tan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren karar! Dev banka harekete geçti. 8 Ocak 2021'de başlıyor ve artık sınır kalkıyor. Yeni sistem 18 Aralık'ta pilot uygulamayla kademeli olarak hayata geçecek ve 8 Ocak itibarıyla da tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak ve 7/24 para transferi dönemi başlayacak. İşte detaylar...

Anadolubank müşterileri çok yakından ilgilendiren büyük yeniliği resmen açıkladı. Verimli, ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle Türk bankacılık sektörünün dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank’tan para transfer işlemlerinde büyük yenilik. Anadolubank, butik bankacılık anlayışıyla değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik değer yaratan çözümler sunmaya devam ediyor.

Anadolubank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde hayata geçirilecek olan “FAST (Fonların Anlık ve Süreli Transferi) sistemi ve Kolay Adres uygulaması” ile müşterilerinin IBAN yerine; telefon numarası, kimlik numarası, e-posta adresi, vergi kimlik numarası, pasaport numarası ve yabancı kimlik numarası bilgileri ile 7/24 hızlı ve kolay para transferi yapabilmesine imkan sağlayan yeni ödeme sistemi yapısını kullanıma sunuyor.

MESAİ SINIRI KALKACAK, 8 OCAK'TAN İTİBAREN...

FAST, 18 Aralık'ta pilot uygulamayla kademeli olarak hayata geçecek ve 8 Ocak itibarıyla da tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak ve 7/24 para transferi dönemi başlayacak. “FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması”; IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası gibi bilgiler ile günün her saatinde para transferi yapılmasına imkan sağlayacak.

HIZLI, GÜVENLİ VE PRATİK

Anadolubank Pazarlama ve Sigorta Bölüm Başkanı İnanç Altan, “Müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan bankacılık ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz,“Kolay Adres ve FAST” ile para transfer işlemlerini 7/24, hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi uygulama ile artık para transferleri için uzun IBAN numarasını kopyalama ve paylaşma gibi zorluklar da ortadan kalkıyor. Teknolojik ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanlara yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Ödeme sistemlerinde başlayan bu yeni dönemde, Anadolubank olarak müşterilerimize bu yeni hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Verimli, ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle Türk bankacılık sektörünün dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank’tan para transfer işlemlerinde büyük yenilik.

Anadolubank, butik bankacılık anlayışıyla değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik değer yaratan çözümler sunmaya devam ediyor.

Anadolubank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde hayata geçirilecek olan “FAST (Fonların Anlık ve Süreli Transferi) sistemi ve Kolay Adres uygulaması” ile müşterilerinin IBAN yerine; telefon numarası, kimlik numarası, e-posta adresi, vergi kimlik numarası, pasaport numarası ve yabancı kimlik numarası bilgileri ile 7/24 hızlı ve kolay para transferi yapabilmesine imkan sağlayan yeni ödeme sistemi yapısını kullanıma sunuyor.

EFT'de mesai sınırı kalkacak

FAST, 18 Aralık'ta pilot uygulamayla kademeli olarak hayata geçecek ve 8 Ocak itibarıyla da tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak ve 7/24 para transferi dönemi başlayacak. “FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması”; IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası gibi bilgiler ile günün her saatinde para transferi yapılmasına imkan sağlayacak.

Anadolubank, dijital kanallara yatırım yapmayı sürdürüyor

Anadolubank Pazarlama ve Sigorta Bölüm Başkanı İnanç Altan, “Müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan bankacılık ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz,“Kolay Adres ve FAST” ile para transfer işlemlerini 7/24, hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi uygulama ile artık para transferleri için uzun IBAN numarasını kopyalama ve paylaşma gibi zorluklar da ortadan kalkıyor. Teknolojik ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanlara yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Ödeme sistemlerinde başlayan bu yeni dönemde, Anadolubank olarak müşterilerimize bu yeni hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.