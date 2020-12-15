Anadolubank resmen duyurdu! Kredi fırsatı...

Anadolubank harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada yeni kredi paketi ile ilgili detaylar paylaşıldı. “TL Reeskont Kredisi” ile sunulan avantajlar müşterilerin kullanımına sunuldu. Anadolubank, dış ticaretin finansmanı kapsamında, KOBİ büyük fırsat sunuyor. İşte kredi paketinin detayları...

Anadolubank bugün duyurdu. Yeni kredi ürünü tüketicilerin kullanımına sunuldu. Anadolubank dış ticaret alanında sunduğu ürünlere bir yenisini ekledi. Banka, ihracatçı ve ihracat amacıyla imalat yapan, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan KOBİ'ler için TL Reeskont Kredisi ürününü hizmete sundu.

Dış ticarette müşterilerinin yanında

2020’de, dış ticaret alanında müşteri kazanımı ve işlem hacimlerinde büyük ivme yakalayan Anadolubank, müşteri taleplerine hızlı ve doğru şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Sektörde yenilikçi ve rekabetçi duruşuyla öne çıkan banka, uygulamaya aldığı TL Reeskont Kredisi ile dış ticaretin finansmanına yönelik sunduğu ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerinin bütün finansal ihtiyaçları için çözüm ortağı olma hedefini pekiştiriyor.