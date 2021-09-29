Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri, son gün! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme 27 Eylül Çarşamba günü başladı. Kayıt yenileyecekler, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve ücretleri hakkında arama yapmaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme hakkında merak edilenler…

AÖF öğrencileri kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuruda ikinci üniversite kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül’de başladığını duyurdu. Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman ücreti ne kadar, son hangi bankaya yatırılacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021-2022

Güz Dönemi Ara Sınavı 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08-09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme kapsamında öğrenciler sistem üzerinden ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANAKAYA ÖDENECEK?

Kayıt yenileme harç ücretleri seçeceğiniz ders ve kredilere bağlı olarak değişmektedir. Normal dönem dersleri (30 AKTS) alındığında 365 TL - 395 TL harç ücreti ödenmesi gerekecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.