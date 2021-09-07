Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile pek çok kişi kariyerinde yükselme, merak edilen bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Bir mesleğe sahip olup hayalini kurdukları bölümlerde de eğitim almak isteyenler ikinci üniversite başvuruları ile ilgili başvuru sürecini merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? İkinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, çevrimiçi başvuru işlemlerini https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat (İngilizce)
İktisat
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi Lisans Programları
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik