Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020 AÖF kayıt yenileme (ders ekle sil) nasıl yapılır? (AÖF kayıt yenileme otomasyonu ekranı)

AÖF kayıt yenileme hakkındaki araştırmalar hızlandı. 2020 – 2021 dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı, 16 Ekim tarihinde sona erecek. Kayıt yenileme işlemi ders seçimi yapıldıktan sonra bankaya yapılan ödemelerin ardından tamamlanacak. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020?

AÖF kayıt yenileme bugün başladı, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Adayların kayıt yenileme işlemlerinin başlamasının ardından araştırmalarını hızlandırdı. Kayıt yeniletecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.



Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.



Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

16 Ekim 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.



Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.



Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti seçilen ders ve kredi sayısına göre değişiklik göstermektedir. AÖF kayıt yenileme ücretinin nasıl yatırılacağı ise Anadolu Üniversitesi tarafından şöyle açıklanmıştır:

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.