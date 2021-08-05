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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri puanları! AÖF bölümleri 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları 2021!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri puanları! AÖF bölümleri 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları 2021!