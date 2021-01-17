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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AA |  17 Ocak 2021 Pazar - 18:00 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 18:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.


Bolu'da iki gündür etkili olan kar yağışı, tipinin de etkisiyle  ulaşımı olumsuz etkiliyor.
 
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kayan ve arıza yapan araçlar, Bolu  Dağı Tüneli 1. viyadüklerde İstanbul yönünde ulaşımın kapanmasına neden oldu.
 
Trafik ekipleri, araçları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi önünden  D-100 kara yoluna yönlendirirken, kayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar  küreme çalışmaları sürüyor.
 
Yol kenarında ulaşımın açılmasını bekleyen ağır tonajlı araçlar ise,  otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
 
Düzce'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
 
Tepeköy, Şifalı Su, Dadalı ve Kabalak rampası mevkisinde yoğun kar  nedeniyle denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, D-655 Batı Karadeniz bağlantı  yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.
 
Karayolları ve belediye ekipleri, yolun trafiğe açık tutulması için  yoğun mesai harcıyor.
 

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