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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

AA |  17 Ocak 2021 Pazar - 18:21 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 18:21

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu. Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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