Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu!

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

