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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu!

AA |  02 Haziran 2019 Pazar - 9:17 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 9:17

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.


Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler,  Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor. 
 
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma  gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.
 
Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu  Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma  noktasına geliyor.
 
Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik,  jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.
 
Bölgede yoğunluğun gün boyu devam etmesini bekleyen ekipler,  sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını  istedi.

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Ramazan Bayramı bayram trafiği yoğun trafik
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