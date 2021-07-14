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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

AA |  14 Temmuz 2021 Çarşamba - 23:48 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 23:48

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.


Kurban Bayramı için erkenden yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun  Sarıçökek, Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant kavşağı  kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.
 
Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3'üncü  viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk gözleniyor.
 
Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar  nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.
 
Ayrıca yol üzerinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları da trafiğin  zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oluyor.
 
D-100 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrediyor.
 
Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet  müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için  kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
 

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