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Anadolu Ateşi, Kuruçeşme'yi yaktı

18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:51 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 12:51

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.


Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi , Kuruçeşme’de izleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
 
Balkanlardan Kafkaslara, Trakya’dan Karadeniz’e, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarıyla muhteşem bir şova imza attı.
 
 
25’i çocuk, 65’i yetişkin dansçıdan oluşan 90 kişilik dev kadroyla izleyicilerinin karşısına çıkan Anadolu Ateşi, yaptıkları büyük şovda sekiz farklı kostüm değiştirdi.
Finalde Mustafa Erdoğan’ın dans grubu ile sahneye çıkarak seyirciyi dans ile selamlaması ayakta alkışlandı.

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