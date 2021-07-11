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Anadolu Ajansı çalışanı denizde kayboldu

AA |  11 Temmuz 2021 Pazar - 21:35 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 21:35

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.


AA Ulaştırma Servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48),  bir arkadaşıyla Üsküdar Kuzguncuk'a gitti.
 
Kuzguncuk sahilinden denize giren ve bu sırada yanında bulunan  arkadaşından suya atlarken kendisinin görüntüsünü çekmesini isteyen Asaroğlu bir  anda gözden kayboldu.
 
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri  ile itfaiye ve deniz polisi dalgıçları çağrıldı.
 
Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına  havanın kararması üzerine yarın sabaha kadar ara verildi.
  
Görgü tanıklarından Sedrullah Yücekaya, Ali Asaroğlu'nun denize  girdiği yerden yaklaşık 100 metre sonra sudan çıkarak "İmdat" diye bağırdığını,  daha sonra yeniden gözden kaybolduğunu söyledi.
 
Asaroğlu, 7 ay önce evlenmişti.
 

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