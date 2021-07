Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse hayatı hakkında merak edilenler!

Unutulmaz şarkıların sahibi Amy Winehouse ölümünün 10. yılında anılıyor. Sansasyonel yaşamı, bitmek bilmeyen büyük aşkı, kabarık saçları, vintage giyimi, çılgın dövmeleri, modern ‘pin-up’ tarzı ile dillerden düşmeyen soul ve caz müziğin kraliçesi Amy Winehouse'un hayatı merak ediliyor. Peki, Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse ölüm nedeni ne? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Amy Winehouse hayatı, albümleri ve şarkıları!

AMY WİNEHOUSE KİMDİR?

Winehouse'ın ailesinde, özellikle anne tarafından olan akrabalarında çok sayıda caz müzisyeni vardı. Aynı zamanda babaannesi de şarkıcıydı.

9 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Aynı dönemde babaannesi Cynthia Winehouse, Amy'yi sanat okuluna gitmesi için teşvik etmeye başladı.

Aykırı kişiliği yüzünden sık sık okul değiştiren Winehouse, Susi Earnshow Theatre School dışında Sylvia Young Theatre School, The Mount School, Mill Hill, BRIT School, Southgate School ve Ashmole School'da eğitim gördü.

13 yaşında ilk gitarına sahip olan Winehouse kendi bestelerini yapmaya başladı. Bu dönemde Bolsha Band adındaki yerel bir müzik grubunda şarkı söylüyordu.

16 YAŞINDA İLK ANLAŞMASINI YAPTI

16 yaşında okul arkadaşı ve pop yıldızı Tyler James, Winehouse'un demosunu yetenek avcılığı yapan bir firmaya gönderdi. Daha sonra Winehouse, James sayesinde Island/Universal ile anlaştı ancak bu anlaşma çok uzun sürmedi.

17 yaşına geldiğinde National Youth Jazz Orchestra'nın kadın vokali olarak sahne almaya başladı.

BÜYÜK AŞKI BLAKE...

AMY WİNEHOUSE'IN İLK ALBÜMÜ FRANK

Winehouse 20 Ekim 2003'te ilk albümü Frank'i, Tyler James sayesinde tanıştığı Salaam Remi yapımcılığında çıkardı. Winehouse'ın, albümün sözlerinin neredeyse tamamını yazdığı albümün aldığı eleştiriler kusursuzdu.

Basın Winehouse'ı çok sevdi. Frank çıktığı anda listelerin başına yerleşti ve Winehouse'a ödül üzerine ödül kazandırdı. BRIT Ödülleri'nde Kadın Solo Sanatçı (British Female Solo Artist) ve Kentsel Eylem (British Urban Act) dallarında aday olan Winehouse, ’Stronger Than Me’ ile Ivor Novello Şarkı Sözü Ödülleri'nde En çağdaş Eser (Best Contemporary Song) dalında ödül aldı.

BACK TO BLACK İLE HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Ekim 2006'da Winehouse'ın ikinci albümü olan ‘Back to Black’ piyasaya sürüldü. Frank'in başarısını katlayan albümde Winehouse'ın özel hayatıyla ilgili şarkılar vardı. Winehouse'ın aşırı kilo kaybetmesi ve basına yansıyan sarhoş görüntüleri dolayısıyla uyuşturucu probleminin magazin basının odak noktası olduğu dönemde, ‘Back to Black' albümündeki Rehab (rehabilitasyon) şarkısı özellikle çok ses getirdi. Şarkının nakaratında "Beni rehabilitasyona göndermeye çalıştılar ama ben hayır dedim" sözleri geçiyordu.

AMY WİNEHOUSE VE ÇALKANTILI HAYATI

Ağustosun sonlarına doğru ise çift bambaşka bir görüntüyle ekranlara çıktı. Sanderson Hotel'de kavga eden çift şiddetin dozunu kaçırmıştı. Winehouse'un muhtelif yerlerinde morluklar vardı ve kıyafeti kan içindeydi. Fielder-Civil'in de yüzünde ve boynunda hafif yaralar görünüyordu. Winehouse inatla kocasının kendisine vurmadığını iddia etti.

2007 yılının skandalları bunlarla sınırlı değildi. Ekim ayına gelindiğinde Winehouse, kocası ve kuaförü üzerlerinde yüksek miktarda esrar bulundurdukları için Norveç'te tutuklandılar. Kefaleti ödeyip çıkan üçlü için Norveç'teki tutukluluk uzun sürmese de Fielder-Civil ailesi 20 gün sonra Londra'da yeni bir tutuklamayla karşı karşıya kaldı. Daha önce bir barmeni dövdüğü için kendisine açılan davayı rüşvetle ortadan kaldırmaya çalışıyordu ancak yakalanmıştı.

Kocası tutuklandıktan bir hafta sonra sahneye çıkan Winehouse sahnede tökezliyor ve seyirciye küfrediyordu. Birmingham'daki National Indoor Arena'daki konserinde Winehouse performansı boyunca yuhalandı. Sonraki konserlerinin hepsini iptal eden Winehouse, resmi web sitesinde hayranlarına, eşi olmadan sahneye kendini veremediğini anlatıyordu. Yaklaşık bir ay sonra kocasının soruşturmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Winehouse da tutuklandı.

Ocak 2008'de Winehouse'ın kokain içerken çekilen görüntüleri bir anda gazete ve televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Nisan ayında tutuklanıp sorguya çekilen Winehouse'ın Amerika vizesi uyuşturucu kullanma gerekçesiyle iptal edildi. Bu yaklaşan Grammy Ödülleri'ni oldukça etkileyecekti.

2008'e gelindiğinde artık Amy Winehouse dünyanın en başarılı caz vokallerinden biri sayılıyordu ancak davranışları ve alışkanlıkları yüzünden hayranları tarafından çok eleştiriliyordu. Her şeye rağmen jüri üyeleri Winehouse'ın yanındaydı ve Amy ödülleri toplayarak ülkesinin rekorunu kırdı. Grammy Ödülleri'nde Rehab şarkısıyla Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı, En İyi Kadın Pop Vokal Performansı ödüllerini, Back to Black albümüyle ise Yılın Albümü ödülüne aday olurken En İyi Pop Vokal Albümü ödülünü aldı. En İyi Yeni Sanatçı ödülünü de alan Winehouse, yapımcı Mark Ronson'a da Yılın Yapımcısı ödülünü kazandırdı.

Daha önce vizesi iptal edildiği için ödüllere gidemeyen, dolayısıyla Grammy Ödülleri'ne Londra'dan uydu ile bağlanan Winehouse, Grammy'de 5 ödül birden alarak 2009 Guinness Rekorlar Kitabı'na "En çok Grammy Ödülü kazanan İngiliz kadın sanatçı" olarak girdi.

1955 yılından bu yana her yıl Londra'da Britanya Besteci ve Şarkı Yazarları Akademisi tarafından takdim edilen Ivor Novello Ödülleri'nde 2008 yılındaki en büyük ödül için 2 adaylığı bulunan ilk sanatçı Amy Winehouse oldu. Love Is A Losing Game ve You Know I'm No Good şarkıları Sözü ve Müziği En İyi Şarkı dalında birbiriyle yarışıyordu. Love Is A Losing Game ile ödülü alan Winehouse aynı zamanda, 2006'de En İyi Çağdaş Şarkı ödülü kazanan Rehab şarkısı ile de En Çok Satan İngiliz Şarkısı ödülüne adaydı.