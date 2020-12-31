Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti amorti ikramiyesi tutarı…

2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak Milli Piyango talih kuşu aldığınız bilete isabet etmezse üzülmeyin şansınız devam ediyor. Amorti sayesinde sonraki haftalarda yapılacak çekilişler için hala bir şansınız var. Amorti isabet eden biletler sonraki hafta yapılacak çekilişlerde hala şansını devam ettirebiliyor. Peki, amorti nedir? Bilet üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılır? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti amorti ikramiyesi ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilisi detayları ve amorti hakkında bilmeniz gerekenler…

2020’yi uğurlayıp 2021’e merhaba diyeceğimiz saatlerde milyonlarca kişinin gözü Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde olacak. 2020’de bol bol hayal biriktirenler 2021’de o hayallerini gerçekleştirebilecek.

Yılların geleneği Milli Piyango talih kuşu 2021’e merhaba dediğimiz saatlerde sizin de başınıza konabilir. Ancak biletinize büyük ikramiye isabet etmezse üzülmeyin. Amorti isabet eden biletlerin şansı bir sonraki hafta yapılacak çekilişte devam edecek. Peki, Amorti nedir? Bilet üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılır? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti amorti ikramiyesi ne kadar? Amorti ile yeni bilet alınır mı? İşte detaylar…

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına amorti denir. Amorti tutarı değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte belli olur. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

BİLET ÜZERİNDEKİ HANGİ RAKAMLAR AMORTİ SAYILIR?

Milli Piyango çekilişinde her yıl olduğu gibi bu yıl da amorti için iki rakam çekilecek. Büyük ikramiye biletinize isabet etmese de bu iki rakamdan biri biletinizin son rakamı ise biletinizi ödediğiniz miktarın iadesini herhangi bir bayi ya da bilet satıcısından alabilir ya da yeni bir bilet isteyebilirsiniz.

AMORTİ NASIL ÇEKİLİR?

Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, “tek haneli numara” olacaktır. Bu 2 adet “tek haneli numara”, birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2021 Milli Piyango yılbaşı bileti amorti ikramiyesi biletinizin tutarı kadardır. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları, çeyrek bilet 25 TL, yarım bilet 50 TL ve tam bilet ise 100 TL olarak belirlendi. Yani amorti kazanan bilet çeyrek ise 25, yarım ise 50, tam ise 100 TL iade alabilir ya da bir sonraki hafta yapılacak çekilişte şansınızı devam ettirebilirsiniz.