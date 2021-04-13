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Amirine 'Günaydın dedim duymadınız mı?' deyince işten kovuldu!

13 Nisan 2021 Salı - 11:47 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 11:47

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirine "Günaydın" diyen ve karşılık alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde konuşan çalışanın, "amirine sataştığı" için işten atılmasını haklı bulmadı.


İstanbul'daki bir otelde çalışan kişi, sabah işe geldiği sırada, "Günaydın" dediği amirine, karşılık vermemesi üzerine, "Günaydın dedim duymadınız  mı?" diye seslendi.
 
Bu çıkışına sinirlenen amir, tutanak tutturarak, işçiyi tazminatsız  işten çıkardı. İş akdinin haksız nedenle sonlandırıldığını ileri süren işçi, kıdem ve  ihbar tazminatı talebiyle Bakırköy 15. İş Mahkemesinde dava açtı. Yargılama sırasında davalı işveren, işçinin davranışlarının, "üstü ile  girdiği gereksiz, uygunsuz tartışma ve sataşma" niteliğinde bulunduğundan iş  akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi.
 
Mahkeme, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı  gerekçesiyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetti. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel  mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, amirine "Günaydın" diyerek seslenen işçinin, cevap  alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde beyanda bulunduğu  aktarıldı.
 
Yaşanan olay sonrasında tutanak tutulduğuna ve işçinin iş akdinin,  "amirine sataştığı" gerekçesiyle feshedildiğine dikkati çekilen kararda, şunlar  kaydedildi: "Feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir  sataşması söz konusu olmayıp, eylem haklı fesih ağırlığında değildir. Davacının  iş sözleşmesinin feshi, haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı  taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

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