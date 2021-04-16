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Amirallere bildiri soruşturmasında flaş gelişme! İfadeye çağrıldılar

16 Nisan 2021 Cuma - 9:01 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 9:25

Emekli amirallere bildiri soruşturması kapsamında polis 7 emekli amiralin evinde arama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.


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