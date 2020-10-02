Amharca dili nedir? Amharca dili hangi ülkenin?

Trump, eşinin ve kendisinin koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Trump’ın attığı twitin altına Amharca twitler atılması Amharca dilinin araştırılmasına sebep oldu. Peki, Amharca dili nedir, hangi ülkede konuşuluyor?

ABD Başkanı Trump ve eşinde korona virüsü tespit edildi. Virüse yakalandıklarını sosyal medya platformu Twitter’den duyuran Trump’ın twitine onlarca Ahmarca diliyle twitler atıldı. Peki, Amharca dili nedir, kaç kişi Amharca kullanıyor?

AMHARCA DİLİ NEDİR?

Amharca Sami dil ailesinin Güney Sami Grubuna ait olan bir dil. Kuzey ve orta Etiyopya'ya özgün olan Amharaların dili olup anadili olarak yaklaşık 15.000.000 kişi tarafından konuşulur. Toplam 25.000.000 konuşanı vardır. Amharca, Arapça'dan sonra dünyanın en çok konuşulan ikinci Sami dilidir. Ge'ez alfabesi ile yazılır.

Etiyopya'nın millî resmî dilidir; ayrıca Etiyopya'nın federal yapısını oluşturan birçok bölgede resmî statüye sahiptir. Etiyopya'nın dışında Eritre'de yaşayan yerli Amharalar ve Mısır, İsrail ve İsveç gibi ülkelerde yaşayan Amhara diasporası tarafından konuşulur.

13.yüzyıldan beri Etiyopya'nın (Habeşistan) resmî dili olan, Amharca özellikle son yıllarda edebiyat dili olarak gelişmektedir.