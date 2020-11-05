Amerika seçimleri son durum ne? ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı önde? ABD seçim sonuçları!

Amerika 46'ıncı başkanını seçiyor. Amerika seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde Biden'ın öne geçmesiyle tüm hesaplar yeniden değişti. ABD seçimlerinde ibrenin Bidon'dan yana dönmesiyle birlikte gözler Amerika'dan gelecek sonuçlara çevrildi. Amerika ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken piyasalar da ABD seçimlerini anbean takip ediyor. Seçimlerde Biden önde gözükse de ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçilebileceği ilişkin senaryolar konululuyor. Peki, ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı önde? Amerika seçimleri son durum ne? ABD seçimini kim kazandı? Amerika oylama sonuçları!

Dünya ABD seçim sonuçlarına kilitlendi. ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Sallantılı eyaletlerde (swing states) önde olan adayların sürekli değişmesi nedeniyle seçimin kendisi adeta sallantılı seçim haline geldi. ABD seçimin sonucu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı. Trump ve Bidon arasında geçen seçimde son tablonun ne zaman netleşeceği ise merak ediliyor. Peki, ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı önde? Amerika seçimleri son durum ne? ABD seçimini kim kazandı? ABD seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

TRUMP MI, BİDEN MI ÖNDE?

ABD başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden 10 delegeye sahip Wisconsin'de resmi olmayan sonuçlara Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Biden eyalette oyların yüzde 49.6'sını alırken, Trump ise oyların yüzde 48.9'una sahip oldu. Wisconsin Seçim Komisyonu Başkanı Meagan Wolfe oyların yüzde 98'inin sayıldığını, Richard County bölgesinde oy sayımının devam ettiğini açıkladı. Demokrat Parti 'nin adayı Joe Biden, “ Kazanan biz olacağız” dedi.

WİSCONSİN'DE YENİDEN SAYIM İSTENECEK

Başkan Donald Trump'ın seçim kampanya merkezinden yapılan açıklamaya göre, Wisconsin'de yeniden sayım istenecek. Trump'ın seçim kampanyası yöneticisi Bill Stepien yaptığı açıklamada, "Oy verenleri bastırmak için kullanılan saçma oy verme sistemi taktiklerine rağmen Wisconsin'in bıçak sırtı inceliğinde bir yarış olacağını biliyorduk" dedi. Stepien ayrıca Wisconsin'in birçok bölgesinde sıra dışı olayların raporlarının geldiğini ve bunun oy sonuçlarını etkilediğinden endişe ettiğini belirtti. Stepien, Trump'ın yeniden sayım isteme için haklı nedenleri bulunduğunu ve bunu hemen yapacaklarını bildirdi.

Wisconsin Valisi Scott Walker ise katıldığı bir gösteride Biden ile Trump arasındaki farkın yeni sayıma gerek olmayacak kadar farklı olduğunu ifade etti. Wisconsin eyaleti kanunlarına göre yeniden seçim yapılması için kazanan kişi ile kaybeden aday arasında farkın yüzde 1'den az olması gerekiyor.

ABD'de 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.

TRUMP ÖFKELİ Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida 'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı. TRUMP HAREKETE GEÇTİ ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu. Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti. Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.

SALINCAK EYALETLERDE SON DURUM

Biden ve Trump'ın zaferlerini ilan ettikleri eyaletlerde şu ana kadar bir sürpriz yaşanmazken, iki adayın salıncak eyaletlerden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da kıyasıya yarış devam ediyor. Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı Florida'da Trump oyların yüzde 51,2'sini, Biden ise oyların yüzde 47,7'sini aldı.

11 delegeye sahip Arizona'da oyların yüzde 76'sı sayılırken, sayılan oyların 53,6'sını Biden, yüzde 45'ini ise Trump aldı.

16 delegeye sahip Georgia'da oyların yüzde 74'ü sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 53,5'ini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların yüzde 45,3'ünü aldı.

6 delegeye sahip Iowa'da oyların yüzde 76'sı sayılırken, Trump sayılan oyların 51,3'ünü, Biden ise sayılan oyların yüzde 46,8'ini aldı.

18 delegeye sahip olan Ohia'da oyların yüzde 88'i sayıldı. Trump sayılan oyların yüzde 53,2'sini, Biden ise sayılan oyların 45,3'ünü aldı.

16 delegeye sahip Michigan'da oyların yüzde 47'si sayılırken, Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 54,6'sını, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 43,6'sını aldı. ABD başkanlık seçimlerinde 16 delegeye sahip Michigan'da Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı.

10 delegeye sahip Minnesota'da oyların yüzde 61'i sayıldı. Biden sayılan oyların 54,8'ini, Trump ise sayılan oyların yüzde 43,2'sini aldı.

15 delegeye sahip Kuzey Carolina 'da oyaların yüzde 95'i sayılırken, Trump sayılan oyların yüzde 50,1'ini, Biden ise sayılan oyaların yüzde 48,7'sini aldı.

20 delegeye sahip Pensilvanya 'da oyların yüzde 50'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 56,5'ini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 42,1'ini aldı.

10 delegeye sahip Wisconsin'de oyların yüzde 60'ı sayılırken, Trump sayılan oyların yüzde 51,6'sını, Biden ise sayılan oyaların yüzde 46,8'ini aldı.

29 delegeye sahip Teksas eyaletinde oyların yüzde 87'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 52,2'sini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 46,4'ünü aldı.

18 delegeye sahip Ohio'da oyların yüzde 88'i sayıldı. Trump sayılan oyların yüzde 53,2'sini, Biden ise sayılan oyaların yüzde 45,3'ünü aldı.

Joe Biden delege sayısını 213'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump delege sayısını 145'e yükseltti.

Donald Trump, 18 delegeye sahip olan salıncak eyaletlerden Ohio'da seçimi kazandı.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 223'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 212'ye yükseltti.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 253'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 214'e yükseltti.

FLORİDA'DA TRUMP KAZANDI

Trump, 29 delegeye sahip olan kritik eyaletlerden Florida'da seçimi kazandı.

TEXAS'IN KAZANANI TRUMP OLDU

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında süren Başkanlık yarışında kritik önem taşıyan Texas'ta kazanan Donald Trump oldu.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde sonuçlar tek tek açıklanıyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkan seçiliyor. Sonuçların bugün netleşmeyebileceği konuşulurken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, seçimi başa baş götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, kritik önem taşıyan Texas'ta Donald Trump, Biden'ı geride bıraktı. Oyların yüzde 94'ünün açıldığı Texas'ta kazanan Trump oldu. Texas'ta 38 delege kazanan Trump, Texas'ı yaklaşık 650 bin oy farkla kazanmış oldu.

ARİZONA'NIN KAZANANI BİDEN OLDU

ABD'de başkanlık seçimlerinde, Demokratların adayı Joe Biden, Arizona eyaletini kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, seçimi başa baş götürüyor. 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkanlık koltuğuna oturacak. Alınan son sonuçlara göre Trump toplam delege sayısını 213'e, Biden ise 238'e yükseltti. Seçimde öneme sahip “salıncak eyaletler” Başkanın belirlemesinde büyük rol oynarken, kritik öneme sahip Texas'ı Trump kazandı. 11 delegeli Arizona'nın tercihi ise Joe Biden oldu. Arizona'da rakibi Trump'ı geride bırakan Biden, 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

TRUMP'TAN SOSYAL MEDYADA SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet."

Demokratların adayı Joe Biden seçmene seslenerek, “Oyları saymak uzun sürebilir. Seçimi kimin kazandığını ABD halkı söyler” dedi.

TWİTTER TRUMP'IN 'GALİBİYET' PAYLAŞIMINI SİLDİ

ABD'de Devlet Başkanlığı Seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Trump'ın Twitter 'da yaptığı “galibiyet” paylaşımı Twitter tarafından silindi. Trump aynı paylaşımı ikinci defa yapınca bu defa sansürlendi.

Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD'de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak; yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetler'in silineceğini söylemişti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın sosyal medya hesabında yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle Twitter tarafından silindi. Trump ikinci kez aynı tweet'i atınca bu defa da paylaşımına sansür getirildi.

'PENNSYLVANİA'DA ÖNDEYİZ' DİYEN TRUMP'A, VALİDEN YANIT

ABD'de Başkanlık seçimi kapsamında açıklama yaparak “Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz” diyen Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'a, Pennsylvania Valisi'nden yanıt geldi. Pennsylvania Valisi Tom Wolf, “Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var” dedi.

Aylardır korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkanlık seçimleri için beklenen gün geldi. Bu yıl korona virüs nedeniyle posta yolu ile oy kullanmanın da mümkün olduğu ABD'de binlerce seçmen posta yoluyla oy kullanmanın yanı sıra erken oy kullandı. Bugün ise oy kullanamayan ABD'liler sandık başına giderek, ülkenin yeni Başkanını belirliyor. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkanı Donald Trump'ın delege sayısı 213 olurken, Demokratların adayı Joe Biden ise delege sayısını 238'e yükseltti. Kritik öneme sahip Texas ve Florida'yı Trump kazanırken, Arizona'da galip Biden oldu.

“DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR”

Liderler, oy sayımı devam ederken açıklama yapmayı da ihmal etmedi. Trump ve Biden arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ABD'de önce Joe Biden kameraların karşısına geçerek destekçilerine "sabırlı olun" dedi. Biden'ın ardından Beyaz Saray 'da açıklama yapan Donald Trump ise, Biden'ın konuşmasını dinlediğini ancak kendisinin büyük bir oy farklı ile önde olduğunu ifade etti. “Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz” diyen Trump'a, Pennsylvania Valisi Tom Wolf'tan yanıt geldi. Wolf, "Açık olalım: Bu, Pennsylvania'nın seçimlerine, oylarımıza ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Bölgelerimiz oyları olabildiğince hızlı ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde saymak için yorulmadan çalışıyor. Pennsylvania'da adil bir seçim olacak ve her oyu sayacağız” ifadelerini kullandı.

Pennsylvania Valisi Wolf, “Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var. Pennsylvania halkında, her oyu sayacağımızın sözünü veriyorum” dedi.