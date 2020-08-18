Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık seyircisiz düzenlenecek. Kadınlar tenisinin 2 numaralı raketi Simona Halep, corona virüsü salgını sebebiyle ABD Açık'a katılmayacağını açıkladı. Peki, Amerika açık ne zaman? ABD Açık ne zaman başlıyor? İşte Amerika Açık hakkında merak edilenler...

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık için tarihler belli oldu. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncuların ve çalışanların sağlığını korumak için olağanüstü bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı. Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu. Peki, Amerika açık ne zaman? ABD Açık ne zaman başlıyor? İşte Amerika Açık ile ilgili detaylar...

AMERİKA AÇIK NE ZAMAN?

New York Valisi Andrew Cuomo, teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık’ın 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz düzenleneceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cuomo, "ABD Açık 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde New York Queens’te seyircisiz olarak düzenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncuların ve çalışanların sağlığını korumak için olağanüstü bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı.

Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle testlerin, ek temizliklerin, ek soyunma odalarının yapılacağını ve katılımcılar için güvenli ulaşım ile barınak imkanlarının sağlanacağını belirtti.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelenmiş, Wimbledon ise salgın nedeniyle iptal edilmişti.

SİMONA HALEP'TEN ABD AÇIK KARARI

Kadınlar tenisinin 2 numaralı raketi Simona Halep, corona virüsü salgını sebebiyle ABD Açık'a katılmayacağını açıkladı. Rumen tenisçi, kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

28 yaşındaki Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman kararlarımın merkezine sağlığımı koyacağımı söyledim. Bu nedenle Avrupa 'da kalmayı ve antrenmanlara burada devam etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Tenis Federasyonu (USTA) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güvenli bir organizasyon düzenlemek için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Simona Halep, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.

Kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, salgın sebebiyle turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde Kovid-19 nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

İSVİÇRELİ TENİSÇİ BENCİC DE ABD AÇIK'TAN ÇEKİLDİ

Kadınlar dünya sıralamasının 8 numarası İsviçreli Belinda Bencic, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Bertens, "Zorlu bir karar aldım. Salgın nedeniyle bu ay New York'ta düzenlenecek ABD Açık ile Western & Southern Açık turnuvalarına katılmamaya karar verdim." mesajını paylaştı.

Geçen yıl ABD Açık'ta yarı finale yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki Bencic'in yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu ve Kiki Bertens de salgın nedeniyle bu yıl ABD Açık'a katılmayacağını duyurmuştu. Erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios aynı gerekçeyle turnuvada yer almayacak.

ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.