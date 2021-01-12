Ameliyatsız estetik uygulamalara ilgi artıyor!

İster 20'li yaşların başında, ister 30'lu yaşların ortasında, 40'lı yaşların sonunda veya daha büyük olun, estetik cerrahinin sunduğu invaziv olmayan tedavilerden faydalanabilirsiniz. Estetik tedaviler söz konusu olduğunda, sadece gerekli olanı yapmak ve doğal bir görünüm sağlamak çok önemlidir. Non-invaziv tedaviler ile daha genç ve daha estetik bir görünüm sağlamaya yardımcı olur.

En yaygın tedavilerden bazıları botoks, dolgu, mikroiğneleme, CO2 lazer yüzey yenileme, radyofrekanslı mikroiğnelemedir. Hepsi ciltteki sorunları gidermek, daha canlı ve daha genç bir görünüm yaratmak için uygulanan yöntemlerdir.

Botoks estetikleri

Botoks, kasılan ve kırışıklıklara neden olan kasları zayıflatarak daha pürüzsüz, gergin bir cilt oluşturan enjekte edilebilir, saflaştırılmış bir proteindir. Doğru yerlerde doğru miktarda kullanıldığında, daha genç ve dinç görünüme yardımcı olan sonuçlar sağlar. Botoks, yaşlanmaya karşı önleyici bir önlem olarak da kullanılabilir. İnce ifade çizgileri fark edilmeye başlanır başlanmaz botoks kullanımına başlanırsa, yeni ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşması engellenebilir.

Tedavide yüzdeki kaslara Botoks enjekte etmeden önce tedavi bölgesini uyuşturmak için buz veya topikal uyuşturma kremi kullanılabilir. Tedavi minimum iyileşme süresi gerektirir, böylece günlük rutine hemen dönülebilir. 24 ila 48 saat içinde, 4 aya kadar süren sonuçlarla, gözle görülür bir düzgünleşme fark edilebilir.

Dolgu estetikleri

Dolgu, daha genç görünen bir görünüm için yüz hacmini ve dolgunluğunu eski haline getirmek için zaman içinde nazikçe ve kademeli olarak etki eden enjekte edilebilir maddedir. Hyaluronik asit benzeri dolgu malzemeleri cildin kendi doğal kolajen üretimini cildinizin derinliklerinde canlandırarak yapısını eski haline getirmeye ve kırışıklıklara, kıvrımlara ve dolgunluğu artırmaya yardımcı olur.

Tedavide topikal bir anestezik uygulayanarak ve ardından tedavi edilen çizgiler, kırışıklıklar ve derin kıvrımlara enjeksiyonlar uygulanır. Dudaklara ya da çene hattına uygulanarak yüze hacim kazandırılabilir. Tedaviden hemen sonra, genellikle birkaç gün içinde azalan hafif hassasiyetler yaşanabilir. Seanstan hemen sonra sonuçlar ortaya çıkmaya başlar.

Ameliyatsız estetik uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.