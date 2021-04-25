Olay, öğleden sonra Kandıra Bollu Mahallesinde meydana geldi. İsmail Türkyılmaz, iddiaya göre amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz ile hayvanların kendi arazisine girerek zarar vermesi sonucu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz tabancayla ateş ederek Üzeyir Türkyılmazı vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmazı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsmail Türkyılmaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için öldürdü
KANDIRA (Kocaeli), (DHA) | 25 Nisan 2021 Pazar - 21:40 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 21:40