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Ambulans helikopterler, ameliyat olacak çocuk için seferber oldu

DHA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 16:24

Skolyoz ameliyatı olması için Erzurum’dan Ankara’ya sevk edilen 6 yaşındaki çocuk için 2 ambulans helikopter seferber oldu.


Sivas’ta ambulans helikopter, Erzurum Atatürk Hastanesinde tedavi gören 6 yaşındaki Kartal İnan ismindeki çocuk, için havalandı. Skolyoz ameliyatı olması için Ankara’ya sevk edilen 6 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Erzurum’dan Sivas’a getirildi. Küçük çocuk, Sivas’ta getirildiği ambulans helikopterden kendisini Ankara’ya götürecek ambulans helikoptere sevk edildi.
 
 Ameliyat olacak küçük çocuğu taşıyan ambulans helikopter, sevk işlemlerinin ardından Ankara’ya hareket etti. Çocuğun önümüzdeki günlerde Gazi Üniversitesi hastanesinde ameliyat olacağı öğrenildi.

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