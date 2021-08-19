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Ambulans devrildi! Yeni doğan bebek öldü, 2 sağlıkçı ve şoför yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA) |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 12:44 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 12:44

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, şarampole devrilen ambulansta yeni doğan bebek yaşamını yitirdi, şoför ve 2 sağlık çalışanı ise yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir yolunun 44’üncü kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar’da yeni doğan bebeği Şanlıurfa’daki hastaneye taşıyan Muhammed Ekinci’nin kullandığı 63 ACP 026 plakalı ambulans, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
 
Kazada ambulans sürücüsü Ekinci ile sağlık görevlileri Fatih Şengül, Zülkif Olgun ve yeni doğan bebek yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince alınan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
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Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan henüz adı koyulmamış bebek, kurtarılamadı. Sağlık personelinin tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Şanlıurfa Ceylanpınar bebek Ambulans
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