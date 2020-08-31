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Amber Turner selfie'ye doyamadı!

Amber Turner selfie'ye doyamadı! İngiltere'nin en ünlü televizyon yıldızlarından biri olan Amber Turner tatile çıktı.
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