Amazon teslimat kamyonundan yarı çıplak halde çıktı dev şirkette şok etkisi yarattı

Amazon firmasının teslimat kargosunda yaşananlar sosyal medyayı salladı. Florida'da bir Amazon sürücüsünün, teslimat aracının arka kapısından bir kadının yarı çıplak halde dışarı çıkarken görüntülenmesinin ardından sosyal medyada yer yerinden oynadı.

Dünya devi Amazon 'un teslimat kamyonunun arkasından çıkarken görüntülenen kadın, dev şirkette şok etkisi yarattı.

Skandal olayı belgeleyen viral video , geçen hafta sonu yayınlanmasından bu yana TikTok'ta 11.3 milyon kez izlendi.

İlk olarak 24 Ekim'de içerik oluşturucu @patrickhook01 tarafından yüklenen 11 saniyelik görüntü, bir Amazon kuryesinin minibüsünün arka kapısını açtığını ve bunun üzerine siyah mini elbiseli sarışın bir kadının indiğini gösteriyor.

Klip, kadının caddede yürürken giysisinin içinden telefonunu çıkarması ile sona eriyor.

SÜRÜCÜ KOVULDU

Bir haftadan kısa bir süre sonra, sürücünün arka kapı skandalı nedeniyle cezalandırıldığı bildirildi.

Şirket temsilcisi TMZ'ye verdiği demeçte, "Bu, Teslimat Hizmeti Ortaklarımız ve sürücüleri için sahip olduğumuz yüksek standartları yansıtmıyor" dedi ve ekledi: "Yetkisiz yolcuların teslimat araçlarına girmesine izin vermek Amazon politikasının ihlalidir ve sürücü artık Amazon müşterilerine paket teslim etmeyecektir."

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Tabii ki TikTok yorumcularının da araçta neler olduğuyla ilgili kendine ait bolca fikri vardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ona paketini gösteriyordu” derken bir başkası, "Kendisi Prime Plus üyeliğine sahip" diye şaka yaptı.

Biri, teslimatçının yolcusunu hamile bırakmış olabileceğini öne sürerek, “paket 9 ay içinde teslim edilecek, teşekkür ederim” yazdı.

Başka bir TikTok kullanıcısı ise "Bu, Amazon'un yeni arka kapı hizmeti" diye yazdı.

BU OLAY İLK DEĞİL

Öte yandan bu yaşananlar, Amazon sürücülerinin kötü davranışlarının kameralara yakalandığı olaylar silsilesinden sadece sonuncusu.

Son zamanlarda, e-pazarın kuryelerinden biri, bu hafta başlarında bir kapı zili kamerası tarafından Minnesota'da yolun kenarından bir müşterinin kapısına dikkatsizce iki paket fırlatırken yakalandı.

Geçen Aralık ayında ise başka bir teslimat sürücüsü, bir müşterinin penceresinde nefes alırken ve buğuya bir mesaj yazarken görüntülenmişti.