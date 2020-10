Amazon Prime Video, Dizi ve film içerik listesi! Amazon Prime üyelim ücreti ne kadar, nasıl üye olunur?

Amazon Prime Video dizileri, filmleri, fiyatı ve üyelik gibi detayları merak ediliyor. Amazon’un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de hizmete girmesiyle birlikte, Amazon Prime üyeleri artık Prime Video’daki binlerce dizi, film ve Amazon Originals içeriğine erişim sağlayabiliyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Originals filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, Prime Video hizmetine primevideo.com veya akıllı telefon, tablet ve seçili akıllı TV’lerden Prime Video uygulamasıyla erişim sağlayabiliyor.

AMAZON PRİME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ayda sadece 7,90 TL'ye üye olunabilen Amazon Prime ile Prime Video’nun yanı sıra bedava ve ücretsiz kargo, her ay Prime video ile ücretsiz oyunlar, oyun içerikleri ve bir Twitch yayıncı fırsatına abonelik ve hem Prime Day hem de yılın geri kalan sürecinde üyelere özel indirimler, Amazon Prime üyelerinin beğenisine sunuluyor.

