Amazon Prime Türkiye erişimini açtı! Amazon Prime nedir, nasıl üye olunur? Amazon Prime üyesi Türkiye üyelik ücreti ne kadar?

Online alışverişe yönelik olarak tasarlanan Amazon, Amazon Prime özelliği ile Türkiye'deki kullanıcıların da hizmetine sunuldu. Jeff Bezos tarafından oluşturulan Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AMAZON PRİME NEDİR?

Amazon Prime üyeleri bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme, özel fırsatlar ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanır.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon'da minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerde kargo bedava, hem de ertesi gün teslimat imkânı sunuyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin seçili bölgelerinde, 50 TL ve üzeri geçerli ürünlerdeki siparişlerde, kargo bedava, hem de aynı gün teslimat imkânı da Amazon Prime imkanları arasında yer alıyor.

Amazon Prime kullanıcıları kargo ücretinden de muaf tutuluyor.

Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.

Sadece sınırlı süre için geçerli olan Bitmeden Yakala Fırsatları'na 30 dakika önceden erişme ayrıcalığı da ayrıcalıklar arasında bulunuyor.

Prime kullanıcıları, Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme seçeneğine de sahip oluyor.

AMAZON PRIME VIDEO ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Amazon Prime sayfasına ulaşarak, kayıt düğmesine basın.

30 gün ücretsiz deneme imkânı sunan Amazon Prime için ödemeyi tamamlamak için talimatları izleyebilirsiniz.

İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ?7,90. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

AMAZON PRİME DİZİLERİ

Hunters (IMDb: 7,2)

One Mississippi (IMDb: 7,3)

Homecoming (IMDb: 7,5)

Transparent (IMDb: 7,8)

Carnival Row (IMDb: 7,9)

The Man in the High Castle (IMDb: 8.0)

Modern Love (IMDb: 8,0)

Tom Clancy's Jack Ryan (IMDb: 8,1)

Mozart in the Jungle (IMDb: 8,2)

Sneaky Pete (IMDb: 8,2)

Goliath (IMDb: 8,2)

Undone (IMDb: 8,3)

Bosch (IMDb: 8,4)

Fleabag (IMDb: 8,7)