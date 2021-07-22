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- Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alını, bedava nasıl indirilir? Battlefield 1 ücretsiz indirme…
Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alını, bedava nasıl indirilir? Battlefield 1 ücretsiz indirme…
22 Temmuz 2021 Perşembe - 13:27 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 13:27
Amazon Prime üyeleri için Battlefield 1 ücretsiz oldu. Amazon Prime, 2016 yılında çıkan ve Birinci Dünya Savaşı temalı Battlefield oyunu Battlefield 1'i, Prime abonelerine özel Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak veriyor. Prime Gaming, size Origin için bir kod veriyor ve bu kodu Origin hesabı üzerinden girerek oyunu hesabınıza ekleyebiliyorsunuz. Peki, Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir? İşte Battlefield 1 ücretsiz indirme…
Battlefield 1 bedava nasıl indirilir? Battlefield 1, Amazon Prime üyelerine özel tamamen ücretsiz hale geldi.Ayrıca Battlefield 1'e ek olarak 2 Ağustos'tan itibaren Prime Gaming'te 2018 yılında çıkan Battlefield V'te ücretsiz olarak verilecek. Battlefield 1 ücretsiz indirme…
Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?
Prime üyesiyseniz Prime Gaming sayfasına ulaşabilir ve oyunun kodunu talep edebilirsiniz. Eğer üye değilseniz Amazon Prime'a ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90 TL ye üye olabilirsiniz. Üye olmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.