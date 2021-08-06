Amazon imha edilen ürünler için yeni bir plan yapıyor

Dünyanın en popüler alışveriş platformlarından biri olan Amazon’un birkaç ay önce imha görüntüleri çıkmıştı. Satılmayan ya da iade edilmiş ürünleri satmak yerine, imha eden Amazon bu noktada büyük eleştiri almıştı. Amazon tepkilerin ardından yeni bir program açıkladı.

Amazon’un İngiltere ’de bulunan depo görüntüleri, satılmayan ya da iade edilmiş sıfır ürünlerin nasıl imha edildiğini gözler önüne serdi. Pek çok kişi bunun çevre kirliliğine sebebiyet verdiği noktasında hem fikir olsa da bunun ötesinde farklı öneriler de sunulmuştu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ ŞİMDİ ONLARI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Şirket satılamayan bu ürünlerin imhası için yeni programını açıkladı. Buna göre kullanıcılar ürünleri iade ettiklerinde ya da bu ürünler satılmadıklarında ürünlere ikinci bir şans verilecek. Şöyle ki Amazon ’a bağlı işletmelerin ürünleri kullanılmışsa ve iade edilmişse bu şekilde etiketlenip tekrardan satışa çıkarılacak.

Pazaryerindeki satıcıların iade edilen ürünleri, durumlarına bağlı olarak çeşitli düzeylerde kullanılmış ürünler olarak yeniden satılacak. Kullanılan ürünlerde, Yeni gibi, çok iyi durumda, iyi ve kabul edilebilir gibi bazı sınıflandırmalar olacak. Uzmanlar tarafından tanımlanacak bu sıfatlar ürünün fiyat etiketine yansıyacak.

Bu program şu anda Birleşik Krallık ’ta başlatıldı. Bu yılın sonlarına doğru ise ABD ve diğer büyük pazarlarda kullanıma sunulacak.

Döngüsel bir ekonomi oluşturmak için geliştirilen program kapsamında satıcılara ikinci olarak Amazon'un toptan satış kanalını ve teknolojisini kullanarak envanter maliyetlerinin bir kısmını iade edilen ürünlerden ve fazla stoktan kurtarma fırsatı sağlayacak. Şu anda ABD’nin bazı bölgelerinde kullanılan bu sistem, bu ayın sonuna kadar farklı ülkelerde faaliyete geçirilecek.