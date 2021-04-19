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Amazon'dan flaş Türkiye açıklaması!

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 11:49

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, gıda ve içecek kategorisini Türkiye'de hizmete sunmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türkiye için uzun vadeli bir stratejimiz var. Önümüzdeki dönemde yapılacak çok işimiz var. Hedefimiz, müşterilerimize harika bir hizmet sunarken, ürün seçkimizi çoğaltmak, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleriyle ihtiyaçları olan ürünleri ulaştırmak." dedi.


Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard  Marriott, yaptığı açıklamada, gıda ve içecek  kategorisinin açılış duyurusunu yaptıklarını bildirdi.
 
Bu kategoriyi Türkiye'de hizmete sunmuş olmaktan dolayı büyük bir  mutluluk duyduklarını ifade eden Marriott, "Türk tüketicilere sürekli genişleyen  bir ürün seçkisini iyi fiyatlarla, güvenilir teslimat seçenekleriyle ve sınıfının  en iyisi müşteri hizmetleriyle sunuyoruz." dedi.
 
Baştan sona kapsamlı bir süpermarket tecrübesini müşterilere sunma  girişimi kapsamında, soğuk zincir ürünler dışındaki gıda ve içecek kategorisini  hizmete sunduklarını aktaran Marriott, şöyle devam etti: "Açılış sürecinde ürün seçkimiz, alkolsüz içecekler ve  atıştırmalıklar, makarna, buğday, konserve yiyecekler gibi soğuk zincir  gerektirmeyen uzun raf ömrüne sahip ürünlerden oluşacak. Ürün seçkimizi artık çok  daha temel kategorileri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Hedefimiz,  müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri onlara sunarak desteklemek ve bu  ürünleri olabilecek en hızlı ve güvenilir şekilde teslim etmek. İster gıda ve  içecek gibi temel ev ihtiyaçları ister olabilecek en geniş ürün seçkisi sunmak  olsun Amazon.com.tr'de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için  çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi geniş ürün  seçkimiz, harika fiyatlarımız, sunduğumuz kullanışlı alışveriş tecrübesi ve hızlı  teslimat sistemlerimizle memnun etmeye devam edeceğiz."
 
"Ürün seçkimizi çoğaltmayı hedefliyoruz"
 
Richard Marriott, AB'deki büyümelerine benzer olarak, Türkiye için de  uzun vadeli bir stratejileri olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde yapılacak  çok işimiz var. Hedefimiz, müşterilerimize harika bir hizmet sunarken, ürün  seçkimizi çoğaltmak, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleriyle ihtiyaçları olan  ürünleri ulaştırmak." dedi.
 
Pandemi öncesi dönemde de online alışveriş ve e-ticaretin Türkiye'de  trend olan akımlar haline geldiğine işaret eden Marriott, şunları kaydetti: "Pandemi dönemi, tüketici alışkanlıklarındaki bu değişimi daha  belirgin bir şekilde ortaya çıkardı. Tüm bu değişimlerden dolayı gıda  alışverişlerinde aynı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok kanallı sistemler  günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Amazon.com.tr olarak tüketici  alışkanlıklarındaki değişikliklere ayak uydururken, müşterilerimize geniş bir  ürün seçkisini, uygun fiyatlarla, bedava ve hızlı gönderim seçenekleriyle  sunuyoruz. Tüm tüketiciler, Amazon.com.tr'nin gıda ve içecek kategorisindeki  geniş seçkide harika fiyatlar, geniş ürün seçkisi, bedava ve hızlı gönderim  seçenekleri bulabilecekler.
 
Hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin sağlıklarını korumak için  tüm teslimatları temassız bir şekilde ihtiyaç duyan tüm müşterilerimizin  kapılarına kadar gerçekleştiriyoruz. Gıda ve içecek kategorisinden yaptıkları tüm  alışverişlerde de onlara bedava ve hızlı kargo hizmetlerimizi sunmaya devam  edeceğiz. Teslimat ekiplerimiz operasyon merkezlerimizden ayrıldığı anda  müşterilerimiz, siparişlerinin temassız bir şekilde kendilerine teslim  edileceğine dair bir SMS alıyorlar. Kuryelerimiz paketi kapının önüne bırakıyor,  kapıyı çalıyor ve paketten 2-3 metre civarında uzakta duruyor. Teslimatın  ardından müşterilere teslimatın temassız bir şekilde yapıldığına dair onay  bilgisi gönderiliyor ve paketi alan kişinin ismi, kim olduğu kendilerine  bildiriliyor."

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