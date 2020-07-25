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Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:48 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 23:48

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.


4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden  soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin  sorularını yanıtlayacak.
 
Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video  konferans yoluyla katılması bekleniyor.
 

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