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Amatör telsizciler gönüllü çalışıyor

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 16:01 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 16:01

Afet veya olağan dışı durumlarda cep telefonlarının çekmediği alanlarda kesintisiz iletişim desteği sunan amatör telsizciler, kapsama alanlarını genişletebilmek için de gönüllü çaba harcıyor.


Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şubesi üyeleri, hem  hobi amaçlı telsiz kullanıyor hem de bölgede yaşanması muhtemel doğal afet veya  cep telefonlarının devre dışı kaldığı vadilerdeki arama kurtarma çalışmalarına  haberleşme desteği sağlıyor.
 
TRAC üyeleri, bölgede kesintisiz iletişim sağlanabilmesi için 18 Nisan  Dünya Amatör Telsizciler Günü dolayısıyla çeşitli noktalara role kurdu.
 
TRAC Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Sami Daşdeler, AA muhabirine,  Kapadokya'nın arazi yapısından kaynaklı bazı alanlarda cep telefonlarının  işlevsiz kalabildiğini, yaşanabilecek bir sorunda ekipler arasında telsizle  iletişimin sağlanabilmesi için yüksek noktalara role kurmaya yönelik çalışma  yaptıklarını belirtti.
 
Haberleşme ağını güçlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmaların "bir  sevda işi" olduğunu söyleyen Daşdeler, her türlü giderin amatör telsizcilerce  karşılandığını aktardı.
 
Daşdeler, 2016 yılında kurulan TRAC Nevşehir Şubesinin 32 gönüllüsü  arasında öğretmen, iş insanı, gazeteci, işçilerin bulunduğunu anlatarak, şöyle  dedi:
 
"TRAC Nevşehir Şubesi olarak, herhangi bir afet durumunda kamu  yararına gönüllü iletişim desteği sunan bir kuruluşuz. Kapadokya, turistik bir  bölge olmasından dolayı insan hareketliliğinin yoğun olduğu bir yer ancak  vadilerde ve gezi güzergahlarında cep telefonlarının çekmediği alanlar var.  Telsizin aktif olabilmesi için çeşitli noktalara role kuruyoruz. Kapsama  alanımızı genişletmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir yerde  turistin kaybolması veya olağan dışı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür  konularda AFAD ekiplerine iletişim desteği sağlıyoruz. Baz istasyonları afet veya  deprem durumlarında devre dışı kalıyor. Ancak, telsiz iletişimi hiç kesintiye  uğramıyor. Bu yüzden alternatif iletişim aracı olarak kullanıyoruz."
 
Bütün bölgede ardından da çevre illerle telsiz bağlantısı kurmak için  çalışma yürüttüklerine değinen Şen, kısa süre içinde hedeflerine ulaşacaklarını  söyledi.
 
TRAC Nevşehir Başkan Yardımcısı Serkan Şen de endüstriyel teknoloji  öğretmeni olmasından dolayı telsizle ilgili bazı teknik işleri bildiğini, bölgeye  hakim noktalardaki telsiz rölelerinin bakımlarını yaptığını dile getirdi.
 
İletişimin kesintiye uğramaması için çaba harcadıklarını vurgulayan  Şen, "Nevşehir'de 1642 rakımlı Oylu Dağı ile 1400 rakımlı Kahveci Dağı'nda, UHF  bandından iki rölemiz var. Sık sık dağlara çıkıp bakımlarını yapıyoruz. Amatör  telsizci arkadaşlarla frekansımız üzerinden görüşme yapıyoruz. Amatör telsizcilik  bizim için bir hobi ama aynı zamanda da Türkiye Afet Müdahale Planı'nda devletin  haberleşme çözüm ortağı olarak gönüllü görevimiz var. Haberleşme alt yapısında  sorun yaşandığında cihazlarımızla iletişim desteği sağlıyoruz." dedi.
 
Amatör telsizcilerden Yaşar Göksu da bir firmada muhasebeci olarak  görev yaptığını, çocukluk yıllarından beri telsizle iletişime karşı ilgisi olduğu  için sınava girerek amatör telsizci unvanına sahip olduğunu ifade etti.
 

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