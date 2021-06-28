Amatör denizci sınavı başvuruları başladı! Amatör denizci belgesi nasıl alınır?

Amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacak. Peki, Amatör denizci sınavı başvurusu nasıl yapılır? Amatör denizci sınavı başvuru şartları ne? Yelkenli teknede uygulama eğitimleri ve amatör denizci sınavı başvurusu şartları!

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz ’da ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitim i, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı. Peki, Amatör denizci sınavı başvurusu nasıl yapılır? Amatör denizci sınavı başvuru şartları ne? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacak.

Ayrıca daha önce Amatör Denizci Belgesi alan vatandaşlar için sadece yelkenli teknede uygulama eğitimleri düzenlenecek.

AMATÖR DENİZCİ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, söz konusu eğitimlere katılmak için “https://turkiyedenizcilikzirvesi.com” adresi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek. Kontenjanla sınırlı eğitimlere katılım ücretsiz olacak.