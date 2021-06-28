Amatör denizci sınavı başvuruları başladı! Amatör denizci belgesi nasıl alınır?

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı. Peki, Amatör denizci sınavı başvurusu nasıl yapılır? Amatör denizci sınavı başvuru şartları ne? İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacak.
Ayrıca daha önce Amatör Denizci Belgesi alan vatandaşlar için sadece yelkenli teknede uygulama eğitimleri düzenlenecek.
AMATÖR DENİZCİ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, söz konusu eğitimlere katılmak için “https://turkiyedenizcilikzirvesi.com” adresi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek. Kontenjanla sınırlı eğitimlere katılım ücretsiz olacak.
KİMLER AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALABİLİR?
T.C. Vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklular ADB alabilir.
AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İÇİN EĞİTİM VE SINAV ŞARTI VAR MI?
Amatör Denizci Belgesi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan temel eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olma şartı vardır.
AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE SINAVLARINA KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?
14 yaşını bitirenler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar, gerekli sağlık şartlarını sağlayanlar ADB sınavına katılabilir.