Amatör 'açık' filmlerini satıp...

Bir çocuk annesi striptizci, seks yazarı ve 'lisanssız iç çamaşırı terapisti' olarak işinin kendisini daha iyi bir ebeveyn haline getirdiğine inanıyor.

Elle Stanger haftada 3 gün striptiz kulübünde çalışıyor, kendi amatör 'açık' filmlerini satıyor ve erotik yazılar yazıyor. 31 yaşındaki kadın tüm bunların 5 yaşındaki kızına daha iyi annelik yapmasını sağladığını iddia ediyor.

ABD'deki Oregon Portland Üniversitesi'nden mezun Elle, "Seks işçisi olmak beni daha iyi anne yapmış gibi hissettiriyor çünkü daha fazla empati duygusu geliştirdim." şeklinde konuştu.

"Bu, dünya için daha iyi bir insan olmanın sorumluluğumun olduğu anlamına geliyor." diyen Stanger, kariyerinden gurur duyduğunu ve okul kapılarındaki 'yargılayıcı' ebeveynleri görmezden geldiğini söyledi ve ekledi; "Kızıma üç yaşından beri annesinin dans ettiğini, insanlarla konuştuğunu ve para için şakalar yaptığını söylüyorum."

Elle, küçükken bir polis memuru olmak istedi ve kriminolojide de derece aldı ancak 'dünya hakkında daha fazla şey öğrendiğinde adalet sistemine inanmayı bıraktı.'

Seks işine döndü çünkü 'çevresindeki dünyayla etkileşime girmek için daha merhametli bir yöntem olduğunu hissetti.'

Striptizin yanı sıra, yazı yazan Elle'nin çıplak olarak kendini sergilediği ve yazılarını yayımladığı bir web sitesi var.

'FEMİNİSTİM'

Kendini bir 'feminist' olarak tanımlayan Elle 'Kendimi böyle tanımlama konusunda rahatım, çünkü takdir ediyorum ve herkesin kendi cinsel kimliğine, tercihine saygı duyuyorum." dedi.