Amasya Müzesi'ndeki mumyalara özel muhafaza

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, Amasya Müzesi'nde sergileniyor. Müzede yer alan 4'ü çocuk, 4'ü yetişkin olmak üzere 8 mumya, nem ve ısı ayarının yapıldığı özel bölmede korunuyor. Bünyesinde 23 bin eseri barındıran müzede mumyaların bulunduğu bölüme, ziyaretçiler daha çok ilgi gösteriyor.

'MISIR'A GİTMEYE GEREK YOK'

Müze Müdürü Celal Özdemir, bozulmaması için mumyaların periyodik bakımının yapılıp klima ve iklimlendirme cihazlarıyla muhafazasının gerçekleştirildiğini söyledi. Özdemir, "Müzedeki mumyalar Müslüman kişilere ait. Bu mumyalardan en iyi korunanı bebek mumyası. Mısır da bilinen mumyalardan farklı olarak Anadolu'daki mumyalama tekniği çok farklı. Mısırda bilinen mumyalama ceset aldıktan sonra yıkanıyor, yıkandıktan sonra iç organlarının tamamı çıkartılıyor.

Bazılarında kalbin yerinde olduğunu çünkü bilgeliğin ve ruhun tekrar kalbe geri gelineceğini düşünüyorlar. Sonra cesedin organları çıkartıldıktan sonra tanrı sembolleri dediğimiz kapların içine koyup yine mezara koyuyorlar. Daha sonra cesedin iç organlarını temizleyip keten bezle sarıyorlar ve üzerini reçine ile kaplıyorlar. Buda tamamen cesedin havayla temasını kesmiş oluyorlar. Daha sonra bizim bildiğimiz gibi piramitlerin altındaki anıtsal mezarların içine defnediyorlar. Bizim buradakiler ise tamamen farklı. 2003 yılında buradaki mumyalar endoskopi cihazıyla incelendi. İç organlarının çoğunun yerinde olduğu sadece beyin ve bağırsaklarının olmadığını tespit ettik. Mumya görmek için Mısır’a gitmeye gerek yok, Amasya’ya bekliyoruz" dedi.