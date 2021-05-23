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Amasya'da tarihi yalıboyu evlerindeki otelde yangın!

AA |  23 Mayıs 2021 Pazar - 1:21 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 1:21

Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu  bölgede yer alan ve otel olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık konakta henüz  bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa  yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ait  itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
 
Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın  etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı.
 
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Amasya Yeşilırmak yalıboyu
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