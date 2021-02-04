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Amasya'da korkunç olay! Kafa kafaya tokuşan koçlar bir anda...

DHA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 19:04 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 19:20

Amasya'da ahırın önünde kavgaya tutuşan 2 koç, kafa kafaya tokuşması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Olay, Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvan besiciliği yapan ve 100 hayvanı olan Sinan Ünlüye (59) ait iki koç, ahırın önünde kavga etmeye başladı. Öfkeli koçlar, bir süre kafa kafaya tokuşmaya başladı. Dakikalar sonra kızışan kavgada geri geri gidip hızlarını alan iki koç, bir anda kafalarını tokuşturdu. Çarpışmanın şiddetiyle yere yığılan koçlar, can verdi. O anlar ise ahırın çevresindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Amasya kavga tokuşma ahır
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