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Amasya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Serap Şerife KARA/SULUOVA (Amasya), (DHA) |  01 Nisan 2021 Perşembe - 21:27 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 21:27

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir (65), hayatını kaybetti.


Kaza akşam saatlerinde, Amasya-Samsun karayolu Akören Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demir yönetimindeki 05 FA183 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan yola çıkmak isteyen M.A. yönetimindeki 60 ABH 329 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Demir, kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesi'nde doktorlarca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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